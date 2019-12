Wat te doen met een woekerpolis?

Heb je een woekerpolis? Onderneem snel actie. Het is belangrijk om zelf compensatie te claimen. De collectieve compensatieregeling is namelijk te laag. Na het claimen ben je niet klaar, je moet ook van de woekerpolis afkomen. Wij helpen je op weg.

Compensatie

Heb je een woekerpolis, dan krijg je compensatie van je verzekeraar op grond van de collectieve compensatieregeling. Deze compensatie is zeer laag: het is mogelijk dat je duizenden euro's schade hebt en slechts enkele tientjes compensatie krijgt.

Stap 1: eis meer geld

Om méér compensatie te krijgen kun je het volgende doen:

Sluit je aan bij de Consumentenbond Claimservice. Via de claimservice geef je aan dat je voor compensatie in aanmerking wil komen. Dit doe je door je gratis en vrijblijvend te registeren met je woekerpolis(sen). Op een later tijdstip kun je een aanbod krijgen voor deelname aan een claim op basis van 'no cure, no pay'. Wij houden je dan via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. Hiermee steun je ook onze woekerpolisacties.

Eis zelf extra schadevergoeding via het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Je moet dan onderbouwen op welke gronden je een bedrag claimt. Tip: bekijk uitspraken van het Kifd.

Een advocaat inhuren. Bedenk wel dat dit vaak meer kost dan het je oplevert.

Stap 2: kom van je woekerpolis af

Met het eisen van extra compensatie is het probleem nog niet opgelost. Je woekerpolis loopt dóór. Je moet er dus van af. Je kunt je woekerpolis oversluiten, wijzigen, premievrij maken of afkopen. Wil je weten wat je met jouw polis kunt doen? Ons ontwoekerstappenplan helpt je op weg.

Eis gratis ontwoekeradvies

Wat de beste oplossing is, verschilt per persoon en per polis. Eis gratis ontwoekeradvies van de adviseur die je de polis heeft verkocht.

Schakel een onafhankelijke adviseur in

Vertrouw je je adviseur niet meer, kies en betaal er dan zelf één, bijvoorbeeld via:

Zelf aan de slag

Wil je weten wat de opties zijn met jouw polis? Doorloop ons ontwoekerstappenplan.