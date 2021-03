Beste Koop airfryers niet meer te koop

Nieuws|Op de dag dat de Consumentengids met daarin de test airfryers op de mat ligt, is gebleken dat de Beste Koop die daarin vermeld is, niet meer te koop is. We hebben daarom een nieuwe Beste Koop berekend.

De fabrikant van de Tristar Crispy Fryer, die in eerste instantie Beste Koop werd, meldt dat de Tristar tijdelijk niet leverbaar is, maar dat er hard gewerkt wordt om hem zo snel mogelijk weer in de winkels te krijgen. Als deze airfryer weer te koop is, zullen we zo snel mogelijk opnieuw de Beste Koop berekenen en publiceren.

Nieuwe Beste Koop

De nieuwe Beste Koop heeft een hoger Testoordeel dan de oorspronkelijke, maar is wel bijna €50 duurder. Gewone diepvriesfrites worden iets beter in de nieuwe Beste Koop, maar voor ovenfrites is de oude Beste Koop beter. Log in of maak gratis kennis en bekijk de nieuwe Beste Koop airfryers.

Aviko airfryerfrites

We deden ook een review van de nieuwe Aviko airfryerfrites. Proeven 45 consumenten het verschil met de goedkopere Aviko ovenfrites? Bekijk de video.