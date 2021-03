Met de komst van nieuwe ‘frituur’technieken, zoals die van de Tefal Actifry en de Philips Airfryer krijgt de Consumentenbond steeds vaker verzoeken om een ‘verse’ friteusetest. Voor die leden hebben we goed nieuws: er wordt druk gewerkt aan een nieuwe friteusetest. In de loop van november zullen de resultaten daarvan op de deze website worden gepubliceerd en wordt de Vergelijker volledig vernieuwd.

In de test zitten 16 friteuses van de volgende merken:

Bestron

De’Longhi

Fritel

Inventum

Moulinex

Philips

Princess

Tefal

Van elk merk werden de best verkochte modellen getest.

De Consumentenbond testte bij de friteuses onder andere:

of het vet precies zo heet wordt als is ingesteld;

op de zogenoemde koude zone;

hoelang het duurt tot het vet op temperatuur is;

hoelang de friteuse erover doet om een portie friet te frituren;

of de gebakken frieten er mooi uit zien;

hoeveel vet er in de frieten zit.

Ook wordt er gekeken wat de verschillen zijn tussen op de ‘ouderwetse’ manier frituren in een gewone friteuse en alternatieven voor in vet frituren, zoals (nagenoeg) vetvrij bereiden in hetelucht, zoals met de Tefal Actifry en de Philips Airfryer.

De Consumentenbond staat ook stil bij vragen over hoe je gezonder kunt frituren of frieten op andere manieren kunt bereiden.