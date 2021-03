Blokker BL-18003

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Airfryer met lade waar werkelijk maximaal 750 gram diepvriesfrites in past. Deze hoeveelheid is genoeg voor drie porties frites.Het snoer 120 cm lang en is 33 cm hoog, 27 breed en 33 cm diep.Hij weegt 3,558 kg. Is alleen bij Blokker te koop.