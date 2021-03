Veiligheidswaarschuwing OK-friteuse van MediaMarkt

Mediamarkt roept alle exemplaren terug van de ODF102-friteuse van zijn eigen merk OK. De apparaten kunnen oververhit raken of doorbranden. Consumenten die dit model in het afgelopen jaar gekocht hebben, kunnen het apparaat terugbrengen naar MediaMarkt en hun geld terugkrijgen.

Geldt niet voor geteste OK-friteuse

Volgens MediaMarkt geldt de veiligheidswaarschuwing alleen voor de ODF102, en niet voor alle andere friteusemodellen van OK, zoals de OK-friteuse die de Consumentenbond in april vorig jaar testte, de OK ODF200.

Oververhit raken of doorbranden

Volgens MediaMarkt ‘vertonen een aantal exemplaren van de ODF102-friteuse afwijkingen waardoor ze oververhit kunnen raken of kunnen doorbranden.’ Omdat MediaMarkt niet precies kan bepalen om welke serie het gaat, is besloten om alle friteuses van dit model die het afgelopen jaar zijn verkocht, terug te roepen.

Terugbrengen en geld terug

Consumenten kunnen het apparaat terugbrengen naar de winkel of via de MediaMarkt-website retourneren en hun geld terugkrijgen, ook als ze geen kassabon meer hebben of het apparaat stuk of incompleet is.