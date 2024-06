Joiei-Spin XL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zitje dat te gebruiken is in de volledige periode dat je kind in een stoeltje in de auto mee moet. Vanaf de geboorte tot het kind 135 cm is (ong. 9 jaar), dan hoeft je kind niet meer in een stoeltje in Nederland. Je kind kijkt in dit stoeltje eerst tegen de rijrichting in, wanneer je kind ouder is zet je het stoeltje vooruitkijkend. Je zet het stoeltje vast met de Isofix punten in de auto, en het stoeltje is zijwaarts te draaien zodat je gemakkelijker je kind in het stoeltje zet. Je kunt het stoeltje niet buiten de auto gebruiken, bijvoorbeeld om je kind in te dragen in de babyperiode.