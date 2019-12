17-jarige niet welkom bij meeste autoverzekeraars

Met de regeling 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar starten met rijlessen en vanaf 17 jaar al hun rijbewijs halen. Steeds meer jongeren doet dit. Autoverzekeraars staan nog niet in de rij voor 17-jarigen. Slechts een op de vier accepteert automobilisten vanaf die leeftijd voor een verzekering.

Bij wie krijg je een autoverzekering?

Geslaagde 17-jarigen kunnen terecht bij:

ANWB

de Goudse

ING

Nationale-Nederlanden

SNS

Unigarant

United Insurance (Autopakket-polis)

Univé

Volkswagen Pon

ZLM

Check via de Autoverzekeringvergelijker waar jij het meest voordelig uit bent. Let daarbij ook goed op de voorwaarden en het eigen risico, dat voor jongeren soms fors hoger is.

2toDrive

2toDrive startte in 2011 als experiment en wordt 15 maart aanstaande definitief ingevoerd met nieuwe wetgeving. Tot 18 jaar mogen jongeren alleen de weg op onder begeleiding van een coach. Er mogen maximaal 5coaches op de begeleiderspas staan, vaak (een van) de ouders of andere familieleden.

Lees ook: