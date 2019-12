Gebruik deelauto's buiten Amsterdam redelijk onbekend

Nieuws|Je auto delen via een autodeelwebsite zoals Snappcar groeit de afgelopen jaren. Vooral in Amsterdam neemt het aantal automobilisten die hun auto verhuren aan particulieren via Snappcar toe: in december stond de teller op 18.000. Het aantal transacties in Amsterdam in 2015 via Snappcar bedroeg bijna 10.000: een stijing van bijna 40% ten opzichte van 2014. De rest van het land blijft ver achter.