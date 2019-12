Kilometerverzekering enige autopolis zonder bonus-malusladder

De Kilometerverzekering is de laatst overgebleven autoverzekering waarbij de premie nooit omhoog gaat als gevolg van een schadeclaim. De enige sanctie met de zogenoemde 'Kilometerverzekering KM' is een hoger eigen risico in het betreffende verzekeringsjaar. De aanbieder heeft daarnaast een polis met bonus-malusladder (de Kilometerverzekering BM).

Aantal kilometers bepaalt premie

Bij het afsluiten van een Kilometerverzekering, maak je eerst zelf een schatting van het aantal kilometers dat je denkt te gaan rijden. Na een jaar geef je het werkelijk gereden aantal op. Is dat minder, dan ontvang je een deel van de premie terug. Is het hoger, dan betaal je bij. Een helder systeem, vinden wij. De KM-verzekering is aantrekkelijk geprijsd voor met name voor automobilisten die wat minder kilometers maken.

Afschaffen lukt niet

Inshared deed het ook lange tijd zonder bonus-malusladder, maar voerde deze eind 2014 alsnog in. Eerdere pogingen van Ditzo en Klaverblad om de bonus-malusladder achterwege te laten, strandden ook. Veel autoverzekeraars willen de bonus-malusladder wel afschaffen, maar ze zijn bang dat ze daarmee risicovollere klanten aantrekken en dus meer kwijt zijn aan schadeclaims. Afschaffen zou kunnen als alle verzekeraars dat tegelijk zouden doen.

Premieverhoging

De bonus-malusladder zorgt ervoor dat je autoverzekering jaarlijks in premie omlaag gaat, zolang je geen schade claimt. Althans, dat is de bedoeling. In de praktijk ontvangen wij veel klachten van verzekerden waarbij de premie alsnog omhoog gaat, zonder dat ze een claim indienden. Als verzekeraars de brutopremie verhogen kan het gebeuren dat je, ondanks een hogere korting, tóch meer premie betaalt. Door een waarschuwing van De Nederlandse Bank, verwachten wij het komende jaar zelfs over de hele linie een premieverhoging.

Zodra je wel een schade claimt (eentje die jouw schuld is), val je een aantal treden omlaag en gaat je premie omhoog. De gedachte hierachter dat 'de veroorzaker betaalt' is goed, maar ook hier faalt de uitwerking. Zo maakt het voor de premieverhoging niet uit of je een schade van €50 of €5.000 claimt. De ladder maakt ook geen onderscheid in schades die geheel of slechts gedeeltelijk jouw schuld zijn.

Schadevrije jaren

De trede die je inneemt op de bonus-malusladder, bepaalt de verzekeraar mede aan de hand van het aantal schadevrije jaren. Het systeem van schadevrije jaren is ook een rommeltje, maar hier komt op 1 januari 2016 verbetering in. Verzekeraars gaan de schadevrije jaren vanaf dan op een uniforme manier bijhouden. In de Consumentengids van september gaan we uitgebreid in op de nieuwe schadevrijejarenregeling en de vreemde bijwerkingen van het bonus-malussysteem.

