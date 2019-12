ACM: geld besparen met shoppen voor financiële producten

15 financiële producten staan vermeld, met het voordeel per huishoudtype. Afhankelijk van je leefsituatie kun je €262 (jong alleenstaande) tot €1073 (ouder gezin) besparen op jaarbasis.

Winstpakkers

De grootste winstpakkers van de 15 producten zijn de autoverzekering en de hypotheek. De ACM liet een vergelijking maken van het goedkoopste, het gemiddelde en het duurste aanbod. Bij de hypotheek kan het prijsverschil tussen de goedkoopste en de duurste oplopen tot meer dan €550 per jaar. Bij de autoverzekering is dat bijna €500 per jaar.

Afhankelijk van leefsituatie

Het onderzoek is op basis van doorsnee gezinssituaties. Je precieze besparing kan daardoor lager maar ook hoger uitkomen. Bekijk daarom je potentiele voordeel aan de hand van onderstaande leefsituaties op de website Consuwijzer van de ACM.

Jong alleenstaande (30 jaar oud)

Jong gezin (beide ouders 30 jaar en 2 kinderen)

Ouder alleenstaande (50 jaar oud)

Jong stel (beiden 30 jaar jaar oud zonder kinderen)

Gepensioneerde alleenstaande (75 jaar oud)

Ouder gezin (beiden 45 jaar en twee kinderen)

Gepensioneerd stel (beiden 75 jaar oud)

Ouder stel (beiden 55 jaar oud)

Vergelijken loont

Door te shoppen en vergelijken kun je kosten besparen. Een bijkomend effect is dat je bedrijven scherp houdt. Door over te stappen stimuleer je concurrentie. Dat leidt tot optimalisatie in prijzen, dienstverlening en innovatie.

Bron: ACM/rapport Panteia (pdf)