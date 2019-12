ANWB maant ‘onveilige rijders’

‘Wij nemen alleen contact op als het gedrag de norm sterk overschrijdt. Dat was bij 77 polishouders het geval. Daarbij ging het vooral om fikse overschrijdingen van de maximumsnelheid. De helft reageerde positief en verbeterde daarna het rijgedrag’, aldus een ANWB-woordvoerder.

Structureel onveilig

Een handjevol verzekerden dat structureel onveilig rijgedrag vertoont of de snelheidslimiet met meer dan 50 km/uur heeft overschreden, moet de Veilig Rijden-polis noodgedwongen beëindigen. Zo niet, dan doet de ANWB dat zelf en wordt dit aangetekend in de database CIS, waartoe alle maatschappijen toegang hebben. Je kunt dan bijna nergens meer terecht voor een autoverzekering.

Het horrorscenario 'uit de verzekering te worden gezet', ligt overigens bij vrijwel alle zogenoemde rijstijlpolissen op de loer. Uitzonderingen zijn de verzekeringen van CarKroodle (Aegon), MyJINI (Allsecur) en Only I Benefit (Generali).

Ongebreideld verzamelen

Een ander bezwaar dat aan rijstijlverzekeringen kleeft, is dat ze soms meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk. Daarover gaat de Consumentenbond verzekeraars aan de tand voelen. Wij vinden namelijk dat het ongebreideld verzamelen van gegevens moet worden gestopt. We vinden ook dat moet worden voorkomen dat gegevens zomaar met derden worden gedeeld of in de toekomst worden gebruikt om consumenten uit te sluiten of toeslagen te berekenen.

