ANWB stopt met autodeel-proef

Nieuws|Een jaar nadat Auto Delen via de ANWB startte als proef, heeft de ANWB besloten er de stekker uit te trekken. De bond ziet onvoldoende potentieel om het autodeelplatform landelijk uit te rollen. De ANWB was de tweede partij die ritverzekeringen aanbood voor particuliere autoverhuurders. Nu zij stoppen met autodelen is dat alleen nog mogelijk via Centraal Beheer Achmea en via Allianz, die hier onlangs mee is gestart.

Autoverzekering tijdens verhuur

ANWB Auto Delen startte in maart 2015 als proef in 5 wijken.Tijdens de pilot konden deelnemers gratis gebruikmaken van een ANWB-autodeelverzekering. Interessant, want tot dan toe was het alleen bij Centraal Beheer Achmea mogelijk om deelauto's tijdens de verhuur (aanvullend) te verzekeren. Inmiddels kunnen consumenten die hun auto uitlenen via SnappCar een ritverzekering afsluiten bij verzekeraar Allianz.

Verhuur van een (privé)auto is vaak niet gedekt binnen de 'gewone' autoverzekering. En zelfs als de auto bij verhuur wel verzekerd is, kan het uitlenen of verhuren van je auto grote gevolgen hebben als er schade gereden wordt. Je bonus-maluspositie keldert dan en dat betekent een forse premiestijging. Met een autodeel- of rittenverzekering kun je deze risico's afdekken.

Beperkte dekking

Het delen van auto's is vooral in de grote steden populair en dan met name onder jongeren, blijkt onder meer uit onderzoek van kennisplatform Crow. Of je de auto nu direct uitleent aan anderen, of dat je gebruikmaakt van een bemiddelaar als WeGo, MyWheels of SnappCar, het is verstandig om te checken of en hoe je autoverzekeraar een dekking biedt bij verhuur. In de voorwaarden staat dat dan doorgaans bij de uitsluitingen.

Consumenten die zich hadden aangemeld voor ANWB Auto Delen worden verwezen naar samenwerkingspartner MyWheels. Zij kunnen zich aanmelden als lid zonder een standaard borg van €250 te betalen. Naast MyWheels zijn er ook andere aanbieders die auto delen faciliteren, waaronder Greenwheels, ConnectCar, StudentCar en Drive Carsharing.

