Vuurwerkschade aan auto niet altijd gedekt

De afgelopen jaarwisseling gaat met 8400 incidenten bepaald niet de boeken in als een ‘rustig verlopen’ oud en nieuw. Ook de auto moest het menigmaal ontgelden. Alleen al in Den Haag zagen 69 autobezitters hun voertuig in vlammen opgaan. Is je auto alleen WA verzekerd, dan draai je zelf voor de schade op. Deze dekking vergoedt alleen de schade die je zelf toebrengt aan anderen. Alleen als er sprake is van een (bekende) dader, dan kun je proberen de schade op hem te verhalen.

Heb je een WA plus beperkt cascodekking dan ben je verzekerd voor schade komend van buitenaf. Hierop geldt helaas één uitzondering. Als de auto moedwillig is beschadigd door vuuwerkvandalisme (het bekende rotje in de uitlaat) dan is dit niet gedekt op de beperkt cascodekking. Een per ongeluk ontstane brandschade, ook als gevolg van vuurwerk, valt wel onder deze dekking.

Veilig allrisk

Als je auto allrisk (WA plus volledig casco) is verzekerd, dan zit je in principe goed. Deze dekking vergoedt alle schade aan de auto, ook als gevolg van vuurwerkvandalisme. In dit laatste geval is het wel opletten geblazen. Een claim als gevolg van vandalisme kost je doorgaans een aantal schadevrije jaren, waardoor je premie omhoog kan schieten. Het loont dan soms de moeite een kleine schade zelf te betalen.

Toe aan een nieuwe autoverzekering met dekking voor vandalisme? Vergelijk alle autoverzekeringen via de Autoverzekeringenvergelijker.