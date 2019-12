Autoverzekeringspremies inclusief extra kosten

Soms rekenen autoverzekeraars bijkomende kosten zoals incasso- en transactiekosten. Zo rekenen Autoweek en Verzekeruzelf.nl €1,25 per betalingstermijn, wat bij maandbetaling in een jaar tijd dus €15 extra kosten oplevert naast de premie. Lancyr vraagt zelfs €3,03: per jaar ben je bij Lancyr dan maar liefst €36 kwijt. Bij Lancyr betaal je die kosten overigens maar 1 keer, ongeacht het aantal verzekeringen Nu deze bijkomstige kosten verwerkt zijn in de premies, kun je zuiver vergelijken. Wel dien je nog rekening te houden met eenmalige poliskosten bij het afsluiten en eventuele opzegkosten.

De aanpassing van autoverzekeringspremies inclusief incasso- en transactie kosten is mede dankzij leden die contact hebben opgenomen met onze klantenservice over de vergelijking.

Eenmalige poliskosten

Verzekeraars vragen vaak €6 tot €15 aan poliskosten bij het afsluiten of wijzigen van een verzekering. Houd rekening bij het vergelijken van autoverzekeringen dat deze eenmalige kosten erbij komen. In de vergelijker kun je de eenmalige kosten raadplegen door op het informatie icoontje naast de premie te klikken.

Opzegkosten

Naast de transactiekosten en poliskosten rekenen verschillende autoverzekeraars ook opzegkosten. De Consumentenbond vindt dat deze kostenposten vooraf kraakhelder moeten zijn en dat verzekeraars kosten voor opzeggen eigenlijk helemaal niet moeten vragen.

