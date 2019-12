Consument is voor openheid provisie schadeverzekeringen

Twee derde (67%) geeft aan te willen weten hoeveel provisie een tussenpersoon ontvangt bij bijvoorbeeld een auto- of aansprakelijkheidsverzekering. Een kleine 10% heeft géén behoefte aan deze informatie. De overige respondenten hebben geen tussenpersoon of vindt dit onderwerp niet van toepassing.

Europese richtlijn

In 2018 wordt een nieuwe Europese richtlijn ingevoerd die stelt dat financieel dienstverleners transparant moeten zijn over de wijze en de hoogte van beloning als consumenten daarom vragen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft voorgesteld om in Nederland ook vast te leggen dat bemiddelaars in schadeverzekeringen altijd inzicht moeten geven in de hoogte van de provisies. De Consumentenbond steunt dit pleidooi voor actieve transparantie op schadeverzekeringen, net als het Verbond van Verzekeraars.