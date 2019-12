Consumenten kritisch bij kleine autoschades

Kosten doorslaggevend

Via Twitter en de website van de Consumentenbond vroegen we hoe autobezitters omgaan met kleine autoschades. De poll werd in totaal ruim 600 keer ingevuld. De helft van de deelnemers laat het indienen van een claim afhangen van de reparatiekosten.

De schade zelf betalen of laten zitten staat op de tweede plek. Uit recent brancheonderzoek van de Rabobank blijkt ook dat consumenten er steeds vaker voor kiezen om kleine schades te laten zitten. De auto is minder een statussymbool geworden dat in perfecte staat moet blijven.

Advies verzekeraar

Een beperkt aantal consumenten vraagt bij een kleine schade om advies bij de verzekeraar om erachter te komen of een schadeclaim indienen slim is. Slechts 1 op de 20 consumenten gaf aan de schade direct te melden bij de verzekering, ook al gaat het om een kleine schade.

Claimen of zelf betalen?

Het is altijd slim om te kijken wat de gevolgen zijn van een schadeclaim voor je verzekeringspremie. Door een schade te claimen kan je premie namelijk omhoog gaan. Het maakt dan geen verschil of het gaat om een grote of kleine schade, de premiestijging is even groot. Vooral bij kleine ongelukjes ben je na een claim dan slechter af.

