Consumenten vinden overstappen autoverzekering makkelijk

Geen jaarlijkse gewoonte

Volgens de deelnemers aan het online panelonderzoek is overstappen makkelijk én levert het een leuke besparing op. Toch maken ze geen jaarlijkse gewoonte van overstappen van autoverzekering. De meerderheid van de consumenten die weleens overstapt, deed dat minstens 4 jaar geleden voor het laatst. Wij raden aan om regelmatig autoverzekeringen te vergelijken omdat de premies en voorwaarden jaarlijks en vaak ook tussentijds aangepast worden.

Zonder ervaring negatiever

We vroegen ook naar de beleving van consumenten die geen ervaring hebben met overstappen. Eenderde verwacht dat het kiezen van een nieuwe autoverzekering makkelijk is. Van de respondenten denkt 15% dat het heel moeilijk is. Bij consumenten die ervaring hebben met overstappen is dat slechts 4%.

Aantrekkelijke aanbieding

Consumenten kunnen eenvoudig autoverzekeringen vergelijken en afsluiten via de Vergelijker Autoverzekeringen. Bijna 1 op de 5 ondervraagden zegt af te gaan op het advies van de verzekeraar of tussenpersoon. Ook verzekeren veel consumenten de auto via de autodealer of het collectief van de werkgever. Hoewel dat natuurlijk een prima aanbieding kan zijn, loont het vaak om te checken of je beter kunt overstappen naar een andere verzekeraar.

