Dekking eigen gebrek autoverzekering onduidelijk

Schade aan een verzekerde zaak (zoals een auto) veroorzaakt door de aard of een eigen gebrek is normaal gesproken uitgesloten. Dat 12 van de onderzochte 77 autoverzekeringen toch dekking bieden is een positieve uitzondering. Gevolgschade van het eigen gebrek kun je op de meeste allrisk autoverzekeringen claimen, behalve bij de autoverzekering Allrisk Basis van Aegon. Bijvoorbeeld als je door een technisch defect aan de motor tegen een paaltje bent gereden zal de schade die is aangericht wel gedekt worden, maar de motor niet.

Verschillen in dekking

Autoverzekeraars hebben de dekking van het eigen gebrek verschillend omschreven in hun polisvoorwaarden. In de voorwaarden van deze verzekeraars staat dat beschadigingen aan de motor, de aandrijving, de elektrische installatie en/of de transmissie van de auto door eigen gebrek verzekerd zijn:

ASR (Voordeelpakket)

Budgio

Ditzo

De Goudse

ING

Klik & Go

Nationale Nederlanden

United Insurance (Personenautopolis)

De specifieke omschrijving van de dekking ontbreekt in de polisvoorwaarden van:

Aegon (Compleet/Royaal)

Onna Onna

SNS

De Consumentenbond vindt dat een dekking zo specifiek en duidelijk mogelijk in de polisvoorwaarden omschreven moet zijn, om verwarring bij verzekerden te voorkomen.

Voorwaarden

Als je schade die is veroorzaakt door een eigen gebrek aan de auto wilt claimen op je allrisk autoverzekeringen, moet je bij de meeste van genoemde verzekeraars aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Je bent de eerste eigenaar van de auto.

Je auto is nog geen 3 jaar oud en heeft maximaal 100.000 kilometer op de teller staan.

Je auto is volgens de voorschriften van de fabrikant onderhouden bij de (merk)dealer of erkend Bovag-bedrijf.

Sommige verzekeraars hanteren als aanvullende voorwaarde dat er alleen wordt uitgekeerd als de autofabrikant of leverancier de herstelkosten niet vergoedt (bijvoorbeeld op grond van fabrieksgarantie).

Fabrieksgarantie

Bij een eigen gebrek van een nieuwe auto kun je terugvallen op de fabrieksgarantie. Een voordeel is dat je als eigenaar van de auto de eerste 6 maanden geen bewijs hoeft te leveren dat het mankement is ontstaan door verkeerd gebruik. Let op: per automerk verschilt de duur van de fabrieksgarantie. Kia biedt 7 jaar fabrieksgarantie, Volvo slechts 2 jaar.

