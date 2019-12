Ditzo dupeert verzekerde vanwege partner

Nieuws|Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs uitspraak over een geschil tussen verzekeraar ASR-label Ditzo. De verzekeraar weigerde een gestolen auto van de vrouw te vergoeden. Ditzo kreeg in eerste instantie gelijk via de lagere rechter, maar de vrouw ging in beroep. Het Hof oordeelde dat de verzekeraar alsnog een schadevergoeding moet betalen van ruim €30.000.

Het Hof oordeelde dat het onduidelijk was dat de vrouw op het aanvraagformulier ook met 'Ja' moest antwoorden als haar echtgenoot was opgezegd en/of geweigerd door een verzekeraar. Daarnaast wordt in het online aanvraagformulier van Ditzo afwisselend gesproken over 'jij en/of een andere verzekerde' en 'je'. Dit veroorzaakt onduidelijkheid.

Auto op naam echtgenoot

De schadeclaim werd ook afgewezen door Ditzo omdat de gesloten auto op naam van de echtgenoot staat. De rechter oordeelde hierover dat de polisvoorwaarden onduidelijk zijn. Er staat niet vermeld of ook acceptatie door de verzekeraar is vereist als het kenteken op naam staat van de partner met wie de verzekerde 'duurzaam samenwoont'.

Verzekeringsverleden gezinsleden heeft invloed

Verzekeraars kijken vaker naar het verzekeringsverleden van gezinsleden of partners van verzekerden. Zo kon een 20-jarige verzekerde geen autoverzekering afsluiten bij Centraal Beheer, nadat ze haar rijbewijs had gehaald. De auto, die ze van haar broer kreeg, was in het verleden een tijdlang onverzekerd. Omdat de startende automobiliste op hetzelfde adres woont werd ze hier ook op aangekeken. Een polis aanvragen bij een andere verzekeraar had geen zin, omdat ze dan moest aangeven dat ze al is geweigerd. Nadat de Consumentenbond de klacht opnieuw aankaartte was de jonge verzekerde gelukkig alsnog welkom bij Centraal Beheer.

Bron: Uitspraak van de rechtbank, Consumentenbond

Lees meer: