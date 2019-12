Fairzekering tot 35% korting bij rustige rijstijl

Eerste indruk|De nieuwe autoverzekering Fairzekering geeft 10% of 35% korting aan automobilisten die veilig rijden, dus: niet te hard rijden, te hard remmen of keihard door de bochten gaan. Je kunt een verzekering afsluiten met de dekkingen: WA, beperkt casco of allrisk. De polissen zijn scherp geprijsd, maar je moet weinig belang hechten aan je privacy.

Fairzekering autoverzekering: review

Fairzekering is een nieuwe autoverzekering die veilig autorijden beloont met een korting tot 35% op de maandpremie. Er zijn al andere autoverzekeringen Whoosz en PolisVoorMij die goed rijgedrag stimuleren met een korting. Zij werken met een speciale app op je smartphone. Fairzekering heeft een soort scartkabel (de Chipin-stekker) die jezelf in je auto kunt plaatsen.

Premiekortingen

Fairzekering stelt eisen aan de leeftijd van de bestuurder (maximaal 75 jaar) en de auto (maximaal 25 jaar oud). Je kunt de verzekering online afsluiten met 3 dekkingen: de verplichte WA (wettelijke aansprakelijkheid), beperkt casco en allrisk. Vergelijk de actuele premies en voorwaarden via de Autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond.

Je krijgt vanaf 9 schadevrije jaren de maximale premiekorting van 85%.

Over de resterende premie kun je nog 10% of 35% korting verdienen bij goed rijgedrag.

Verder heeft de verzekering standaard een bonusbeschermer: wie op de hoogste 2 treden staat (trede 14 of 13) van de bonus/malusladder en één schade rijdt, behoudt tóch 85% korting. Je valt wél 5 treden terug op de bonusmalusladder.

Niet rijden levert ook korting op

Fairzekering werkt met de Chipin, een soort scartkabel die je onder je dashboard in de auto plugt. Deze stekker meet vervolgens je rijgedrag en de technische staat (zoals oliepeil, accuspanning, benzineverbruik en storingen) van de auto. De verzamelde informatie wordt verstuurd naar het datacentrum van Risk Verzekeringen. Aan het eind van de maand kijken ze of je netjes gereden hebt. Je krijgt dan 10% of 35% van je betaalde maandpremie teruggestort. De hoogte van de korting hangt af van de soort verzekering. Fairzekering stelt geen eisen aan het aantal kilometers dat je per jaar moet rijden.

De concurrenten Whoosz en PolisVoorMij werken met een app op je smartphone. Deze werkt minder nauwkeurig, want je mobieltje kan uitstaan, thuis liggen of je rijdt in een andere auto. De Chipin hoef je niet aan te zetten. Als je een maand niet autorijdt, omdat je bijvoorbeeld op vakantie bent, krijg je automatisch 35% korting. Wie niet rijdt, is ook een veilige automobilist.

Duidelijke polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden zijn helder opgeschreven (wél 43 kantjes…).

De cascodekkingen (beperkt casco en allrisk) hebben een nieuwwaarderegeling van 12 maanden. Dit is beduidend minder dan andere verzekeraars, die 36 maanden nieuwwaarde uitkeren.

Als je je auto total loss rijdt of als deze wordt gestolen, krijg je een vergoeding van €360 voor maximaal 5 dagen vervangend vervoer, mits je de auto bij een aangesloten herstelbedrijf aanbiedt.

Bij schade kun je tijdens de reparatieperiode gratis een vervangende auto krijgen.

Je betaalt bij beperkt casco en allrisk-dekking €400 eigen risico als je bij schade je auto laat repareren door een niet-gecontracteerd herstelbedrijf. Dit is best een hoog eigen risico.

Ruitreparatie wordt volledig vergoed. Je betaalt verder geen eigen risico.

Scherp geprijsd

We berekenden mei 2014 de premie voor een Toyota Auris Luna uit 2008 met 10 schadevrije jaren en 12.000 kilometer per jaar. Fairzekering vroeg in ons rekenvoorbeeld de volgende maandpremie inclusief 21% assurantiebelasting:

Soort dekking Premie per maand 10% korting (oranje) 35% korting (groen) WA €15,98 €1,60 €5,59 Beperkt casco €19,45 €1,95 €6,81 Allrisk €37,50 €3,75 €13,13

Peildatum: mei 2014

Op basis van dit rekenvoorbeeld zijn de premies, met uitzondering van de allriskdekking, scherp geprijsd. Dezelfde rekensom in onze Autoverzekeringenvergelijker leverde als scherpste prijzen: €14, €17 en €22 op. En bij Fairzekering krijg je bij goed rijgedrag maandelijks nog een korting op de premie. Alleen betaal je wel iedere maand €2,42 aan telematicakosten (update november 2016: de kosten zijn € 6,16) voor de mobiele dataverbinding. Mocht je een andere auto kopen, dan kun je de Chipin overzetten.

Pluspunten

Scherpe prijs óók zonder de goede rijstijlkorting.

Je krijgt inzage in je eigen rijstijl. Je hebt je eigen dashboard (een soort online controlepaneel) waarop je kunt zien: de gereden routes, hoe hard je rijdt; snelheidsovertredingen, hoeveel benzine je verbruikt.

Je krijgt de Chipin gratis in bruikleen.

Je hoeft er niet aan te denken het apparaat aan te zetten.

Je betaalt geen eenmalige poliskosten.

Minpunten

Big Brother is watching you. Chipin registreert alles: waar je naartoe rijdt, hoe laat, hoe hard etc. Niet iedereen vindt dit een prettig idee.

De politie kan met een gerechtelijk dwangbevel jouw reisgegevens opvragen.

Bij een ernstig ongeluk kan de verzamelde informatie (over je snelheid en rijstijl) ook meegenomen worden in een onderzoek. Dit kan uiteraard ook een voordeel zijn, als je niet schuldig bent aan het ongeluk!

Je betaalt maandelijks €2,42 telematicakosten om de verzamelde data via een mobiele verbinding te versturen. Update november 2016: op dit moment bedragen de totale telematicakosten € 6,16 (inclusief belasting) per maand.

Wie 10 van de 12 maanden geen korting opbouwt (en dus volgens de verzekeraar niet veilig genoeg rijdt) kan uit de verzekering worden gegooid. Ook al veroorzaak je geen schade!

Een hoog eigen risico van €400 als je de schade laat repareren bij een niet-gecontracteerd herstelbedrijf.

Bekijk de voor- en nadelen per cascopolis van fairzekering via de Autoverzekeringvergelijker.

Conclusie

Fairzekering is het overwegen waard voor automobilisten die niet erg gehecht zijn aan hun privacy en weten dat ze voorbeeldig rijden: dus nooit té hard rijden, té snel optrekken bij het stoplicht of hard en laat remmen. Je kunt in het beste geval 35% extra korting krijgen op je premie.

Wil je gewoon een scherp geprijsde polis, dan kun je ook een berekening maken in onze Autoverzekeringenvergelijker.

