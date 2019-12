Forse verschillen tussen inzittendenpolissen

Bij de meeste autoverzekeraars kun je een inzittendenverzekering afsluiten voor de financiële gevolgen bij een verkeersongeluk. De Consumentenbond heeft de verschillende schadeverzekering inzittendenpolissen vergeleken. Als verkeersslachtoffer zit je niet bij alle verzekeraars even best – De basispolissen van Bovag en Polis Direct bungelen onderaan de lijst met een karige 5,0 – naast hun beperkte dekking vergoeden zij per gebeurtenis slechts maximaal €45.000. Doorgaans is de maximumvergoeding 1 miljoen per gebeurtenis. Centraal Beheer Achmea brengt krijgt een 6,3 – deze verzekeraar dekt arbeidsvermogen slechts tot maximaal 30%.

ASR aan top

De meerpersoons-polis van ASR staat aan top met een testoordeel van 9,0 – de polis biedt de meest uitgebreide dekking voor slachtoffers van een verkeersongeval. ANWB en Unigarant volgen met een 8,3 – bij overlijden keren zij bovendien een extra bedrag uit van €10.000. AllSecur, de Goudse en Klaverblad sluiten krijgen voor hun prima dekking een 8,2. Aegon biedt als enige verzekeraar een maximale vergoeding per gebeurtenis van 2,5 miljoen.

In de testoordelen weegt het maximum verzekerd bedrag en de dekking voor smartengeld zwaar mee. Bekijk de hele test in de nieuwe Geldgids van november.

Direct vergelijken

Een schadeverzekering inzittenden (SVI) kost gemiddeld €4,45 per maand. Vergelijk de premies van autoverzekeringen inclusief SVI-dekking via de Autoverzekeringvergelijker. De meeste verzekeringen kunnen direct worden afgesloten.