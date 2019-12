Helft autopech in eigen woonplaats

Nieuws|De helft van de autopech gebeurt in de eigen woonplaats, eenderde zelfs voor de deur. Dit blijkt uit panelonderzoek van de Consumentenbond onder ruim 850 automobilisten, die het afgelopen jaar in Nederland een pechhulpdienst inschakelden. Toch biedt een pechhulpdekking dan niet altijd uitkomst.

Automobilisten zijn doorgaans erg tevreden over hun pechhulpdienst. Vooral het telefonisch contact voorafgaand aan de hulpverlening wordt gewaardeerd: een begripvolle telefoniste is belangrijk. De pechhulpdienst die het best scoort haalt een 8,8, de laagst scorende een 8,3.

Kritiek

Ondanks de grote tevredenheid over de pechhulp, zijn er ook kritische geluiden. Autopech komt in de helft van de gevallen voor in de eigen woonplaats. Eenderde vindt zelf plaats voor de eigen deur. Pech in de eigen woonplaats moet je soms extra meeverzekeren, zoals bij de ANWB Wegenwacht en Allianz Global Assistance. Dat is niet altijd duidelijk voor automobilisten.

De geënquêteerden waren het minst te spreken over het advies over reparaties of onderhoud ná de pechsituatie. En soms bleek achteraf bijvoorbeeld dat de auto wél ter plaatste gerepareerd had kunnen worden. Dat is vervelend, omdat reparaties achteraf en bijkomende kosten niet door een pechhulpdienst worden vergoed.

Persoons- of kentekengebonden

ANWB Wegenwacht is, met jaarlijks 1,2 miljoen pechhulpverleningen, veruit de grootste pechhulpdienst. Bij bijna 50% van de pechgevallen in ons onderzoek kwam de ANWB voorrijden. Op ruime afstand (7%) volgt Route Mobiel, die ons niet wil vertellen hoeveel pechgevallen jaarlijks worden verholpen.

De ANWB biedt als enige een persoonsgebonden lidmaatschap. Dat is handig als je in andermans auto rijdt, maar andere (regelmatige) bestuurders krijgen hiermee geen hulp. Bij de andere aanbieders is de pechhulp kentekengebonden en maakt het voor de hulp niet uit wie er achter het stuur zit.

Het volledige onderzoek (pdf voor leden) staat in de Consumentengids van november 2016.

