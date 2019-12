Autoverzekering duurder door smartphone

Nieuws|Het is levensgevaarlijk, maar veel automobilisten laten hun telefoon niet met rust tijdens het autorijden. Verkeersongelukken door smartphonegebruik gebeuren daardoor steeds vaker. Autoverzekeraars reageren door de premies omhoog te gooien.

Premie autoverzekering stijgt

De mobiele telefoon gebruiken tijdens het autorijden is niet alleen gevaarlijk en verboden, maar ook een kostenpost voor consumenten. Autoverzekeraars gebruiken de toename aan verkeersongelukken namelijk vaak als argument voor het doorvoeren van hogere premies.

Ook De Nederlandsche Bank vindt dat de premies te laag zijn, omdat verzekeraars structureel verlies maken op de autoverzekering. De markt is dus in beweging en de premieverschillen blijven groot. Dat betekent dat vergelijken van autoverzekeringen in veel gevallen geld oplevert.

Meer verkeersongelukken

Volgens Stichting Incident Management Nederland (SIMN) is het aantal verkeersongelukken op snelwegen de afgelopen 4 jaar met 27% gestegen tot bijna 26.000. Tot 2013 daalde het aantal verkeersongelukken juist. Onder andere de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Veilig Verkeer Nederland wijzen erop dat het gebruik van de smartphone tijdens het rijden een grote boosdoener is.

Gebruik smartphone verleidelijk

Iedereen weet dat het gebruik van je telefoon achter het stuur gevaarlijk is, maar toch blijkt menig automobilist de verleiding niet te kunnen weerstaan. Dat bleek ook uit onze poll op Twitter. Ruim 600 automobilisten reageerden op onze vraag of zij hun handen kunnen afhouden van de telefoon tijdens het rijden. Maar liefst 25% van de deelnemers gaf aan de verleiding vrijwel nooit (4%) of soms niet (21%) te kunnen weerstaan.

In een eerder (en representatiever) onderzoek van het CBS zegt 1 op de 8 automobilisten weleens berichten te versturen tijdens het autorijden en 1 op de 10 weleens met de telefoon in de hand te bellen.

Telefoon uit

Enkele consumenten reageerden op de Twitterpoll dat niet alleen handsfree bellen de norm moet zijn, maar dat je de telefoon helemaal niet moet gebruiken tijdens het rijden. De SWOV ondersteunt deze mening en concludeert op basis van wetenschappelijke onderzoeken dat ook handsfree bellen voor extra afleiding zorgt.

