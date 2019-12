Premies autoverzekeringen opnieuw omhoog

Wie nog geen premiestijging heeft gehad afgelopen jaar, kan er waarschijnlijk nu wel een tegemoet zien. Zowel de premies voor WA- als casco autopolissen zijn nog steeds te laag en wegen niet op tegen de schadevergoedingen die verzekeraars uitbetalen (schadelast). Toezichthouder DNB stelt dat de situatie bij autoverzekeraars al sinds 2014 zorgwekkend is. Het effect van prijsstijgingen sinds 2015 zijn niet terug te zien in de cijfers. ‘Het is ook niet bekend of de premieverhogingen voldoende zijn om de stijging van de schadelast te compenseren’, aldus DNB.

Oorzaken

Maar waren de soms extreme premiestijgingen van de afgelopen jaren dan niet genoeg? ‘De Nederlandse autoverzekeringspremies zijn door de zeer concurrerende markt goed betaalbaar. Dat is goed voor de consument, maar de automarkt lijdt al jaren verlies en staat de laatste jaren zo’n 300 tot 500 miljoen euro in het rood’, licht het Verbond van Verzekeraars toe. Volgens de brancheorganisatie zijn er meerdere oorzaken voor de gestegen schadelast. Zo zijn aanrijdingen in het verkeer gestegen (vooral door afleiding zoals smartphonegebruik), aanverwante kosten en de letselschadelast. Ook zijn reparaties van auto’s duurder geworden de afgelopen 5 jaar van gemiddeld zo’n €1400 tot €1900, ook door meer ingebouwde elektronica.

Verder omhoog

De Consumentenbond kreeg het afgelopen jaar veel meldingen over een tiental procent stijging tot een verdubbelde of verdrievoudigde premie. Autoverzekeraars waarover veel werd geklaagd waren onder andere AllSecur, Inshared, onna-onna en Verzekeruzelf.nl. Laatstgenoemde weet nog niet of de premies opnieuw ophoog moeten. 'In 2016 was dit wel nodig, inmiddels kijken we tegen een gezonde portefeuille aan', aldus Verzekeruzelf.nl. Inshared zegt zelf geen groot aantal klachten te hebben gehad over premiestijgingen. De verzekeraar voert voor de meeste klanten nu een stijging door van zo'n 3,45%. Ook onna-onna heeft alweer stijgingen aangekondigd bij prolongatie van polissen, daarnaast is de pechhulpservice hier nu niet meer gratis. En zo zullen meer premies de lucht in schieten. Aegon en ook Achmea willen hier nog geen uitspraken over doen. ‘Op basis van de ontwikkelingen in de portefeuille en markt zullen wij, indien nodig, maatregelen nemen‘, aldus een Achmea-woordvoerder. Allsecur laat juist weten het ‘huiswerk’ al goed te hebben gedaan. De autoverzekeraar verwacht dit jaar een aantrekkelijke premie te kunnen blijven bieden in vergelijking met veel concurrenten.

Kom in actie

Gaat je premie omhoog, check dan of je elders niet beter af bent. Met de autoverzekeringvergelijker van de Consumentenbond zie je eenvoudig en snel hoeveel je mogelijk kunt besparen.

