Ineas verzekerden krijgen nog geld terug

Voormalig Ineas-verzekerden met een lopende schadeclaim horen uiterlijk 16 december a.s. hoeveel ze terugkrijgen.

De curatoren van de failliete autoverzekeraar Ineas hebben laten weten dat alle nog openstaande vorderingen van haar verzekeringsklanten volledig worden terugbetaald. Het gaat daarbij grofweg om 3 soorten vorderingen:

Letselschades; Overige schades (meestal aan de auto zelf); Vooruitbetaalde premies.

De toegewezen schadeclaims worden uiterlijk 1 april 2014 uitbetaald. Heb je nog geld tegoed van Ineas, dan ontvang je uiterlijk 16 december 2013 bericht hierover. Heb je op deze datum niets gehoord, dan dien je voor 1 januari 2014 een e-mail te sturen aan info@ineas.nl onder vermelding van het polisnummer en/of schadenummer. Meer informatie is te vinden op de website van Ineas.

Faillisement

Op 24 juni 2010 bleek dat Ineas niet genoeg geld meer in kas had. De verzekeraar moest haar activiteiten staken. Ineas-klanten kregen indertijd de gelegenheid over te stappen naar Zelf.nl met behoud van de Ineas-voorwaarden.

Bron: ineas.nl