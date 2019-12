InShared geeft geld terug

Het gaat dan om een deel ongebruikte reserves voor schadeclaims; 2% van de premie-inkomsten over 2013. Deze beloning komt uit op een paar euro tot enkele tientjes per verzekerde. Verzekerden krijgen jaarlijks geld terug als de totale premie-inkomsten hoger zijn dan het totale bedrag aan schade-uitkeringen. De jaarbeloning is afhankelijk van onder andere de schadelast en schadebeperkende maatregelen, zoals een alarminstallatie in de auto.

InShared is opgericht in 2009 als onderdeel van Achmea en werkt volledig online. De verzekeraar biedt diverse schadeverzekeringen aan, op het gebied van de motorvoertuigen, wonen, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, reizen en dieren. InShared is een van de weinige autoverzekeraars zonder bonus-malussysteem.

Polissen Inshared vergelijken

