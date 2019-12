Kifid-uitspraak 10% premieverhoging weerlegd

In 2 uitspraken bepaalde de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) vorig jaar dat verzekeraars premiestijgingen van boven de 10% niet stilzwijgend mogen doorvoeren. Een van de uitspraken is in hoger beroep weerlegd. De verzekerde zou met grote stijgingen uitdrukkelijk akkoord moeten gaan via een nieuw contract, zo stelde de betreffende Kifid-uitspraak van september 2016(pdf), waarin een Achmea-verzekerde een stijging van ruim 20% voor de kiezen kreeg.

Hoger beroep

Achmea ging tegen de uitspraak in hoger beroep, ondersteund door het Verbond van de Verzekeraars. Met succes: volgens de Commissie van Beroep mag een premiestijging bij schadeverzekeringen, ongeacht de hoogte, wel stilzwijgend worden doorgevoerd. Volgens de beroepscommissie vindt de 10%-norm en 'eis van nadrukkelijke aanvaarding door de verzekerde' geen steun in het recht.

Check je premie

De Consumentenbond krijgt veel klachten van verzekerden over premiestijgingen van tientallen procenten. Krijg je een nieuw premievoorstel van de verzekeraar? Check dan wat je oude premie was en wat je dus extra moet betalen. Stijgen de premie en/of de voorwaarden fors, maak dan een nieuwe vergelijking van autoverzekeringen en stap eventueel over. De opzegtermijn bij autoverzekeringen is na 1 verzekeringsjaar maximaal een maand. Sommige verzekeraars laten je direct gaan.