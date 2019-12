Klachten over premiestijgingen

Nieuws|Ook verzekerden met premiestijgingen in het verleden kunnen met hulp van de Consumentenbond hiertegen protesteren.

Update bericht juni 2017

In juni 2017 is een van de twee uitspraken in hoger beroep weerlegd. Lees het volledige bericht.

Eerder bericht:

Volgens recente Kifid-uitspraken moet een verzekeraar bij een verhoging van meer dan 10% een nieuw contract aanbieden dat door de consument moet worden aanvaard (afslaan en overstappen naar een andere verzekeraar kan natuurlijk ook). Deze extreme verhogingen kunnen niet door ‘stilzwijgende verlenging’ worden doorgevoerd.

Maak bezwaar

Heeft de verzekeraar geen nieuw contract aangeboden en het oude contract ook niet opgezegd? Dan raadt de Consumentenbond aan om bezwaar te maken en de te veel betaalde premie terug te vorderen. Bezwaar maken is volgens ons ook raadzaam voor premiestijgingen die in het verleden zijn doorgevoerd. Voor dit laatste geldt dat de consequenties van de uitspraken nog niet geheel duidelijk zijn. Wij kunnen daarom niet garanderen dat bezwaar maken in alle gevallen loont. Maar wie niet waagt….

Zelf vergelijken

