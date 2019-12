Magere uitkering inzittendenpolis door leeftijd 

Een ongevallen inzittendenverzekering (OIV) keert een maximumbedrag uit bij overlijden of invaliditeit van de inzittende van de auto door een verkeersongeval. Maar sommige aanbieders perken dit bedrag fors in vanaf een bepaalde leeftijd, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau MoneyView.

Ouderen

De Goudse, FBTO, Interpolis en SNS keren 50% tot maar liefst 83% minder uit aan verzekerden van 70 jaar of ouder, bij VerzekerSnel vanaf 72 jaar. De Goudse verlaagt voor uitkeringen bij overlijden het verzekerde bedrag van €15.000 naar maar liefst €2500, FBTO van €10.000 naar een magere €2000. Hier staat geen premiekorting tegenover.

Bij blijvende invaliditeit zijn de vergoedingen hoger, maar de genoemde verzekeraars halveren deze bedragen voor de oudere verzekerden. FBTO is strenger en verlaagt de vergoeding zelfs van €40.000 naar €7500. Voor andere inzittenden van de auto gelden de genoemde inperkingen overigens niet.

Jongeren

De Goudse, FBTO en Interpolis keren bij overlijden ook de lagere vergoedingen uit voor jongeren tot 16 jaar, bij VerzekerSnel geldt dit voor verzekerden tot 15 jaar oud. Bij blijvende invaliditeit geldt dit niet. Bij de Goudse is het verzekerde bedrag voor deze leeftijdsgroep zelfs 25% hoger.

Inzittendendekking

Een inzittendenverzekering is een aanvullende dekking bij een autoverzekering voor schade van alle inzittenden. De dekking is vooral nuttig voor schade van jou als bestuurder; passagiers kunnen schade altijd claimen op de WA-polis van de veroorzaker. De andere variant, de schadeverzekering inzittenden (SIV), kost iets meer maar is uitgebreider en dekt de werkelijke schade.

Bron: MoneyView, Consumentenbond