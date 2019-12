MobielSchadeMelden buiten gebruik vanwege datalek

Nieuws|Op dit moment is de app MobielSchadeMelden niet te gebruiken, dat komt door een datalek. Over 2 weken is het alternatief voor een schadeformulier weer beschikbaar.

Lek

De app MobielSchadeMelden vervangt het papieren Europees Schadeformulier en is een initiatief van Verbond van Verzekeraars. ‘Via zeer specifieke zoekopdrachten op Google bleek het theoretische mogelijk om een link te vinden naar schademeldingen en schademeldingen te bekijken. Er zijn geen aanwijzingen dat het lek daadwerkelijk gebruikt is,’ meldt het Verbond.

Wanneer kun je de app weer gebruiken?

MobielSchadeMelden is ondergebracht bij stichting Efficiente Processen Schadeverzekeraars (EPS). Wij vroegen EPS wanneer het datalek is verholpen. 'Wij verwachten dat we binnen 2 weken de applicatie weer online kunnen zetten. Het linkje wordt voorzien van een code die wordt opgestuurd per sms. Deze link is dan maar kort geldig.'

Meldplicht

Bedrijven en overheden zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken te melden bij het Meldpunt Datalekken van Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Een app of website waarbij persoonsgegevens worden verzameld moet een privacyverklaring hebben, waarin de aanbieder uitlegt welke persoonsgegevens hij verzamelt, gebruikt en met welk doel. Wij raden aan de privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je een app gaat gebruiken.

Alternatieven voor schade melden

Vorige maand namen wij de nieuwe 112SchadeApp onder de loep. Bij de review vergelijken wij de app voor digitaal schade melden met MobielSchadeMelden. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om het papieren Europees Schadeformulier (pdf) te gebruiken.

