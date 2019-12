Olifant op je auto, wat nu?

Nieuws|In Nederland zul je niet snel een olifant of tijger op je auto aantreffen. Maar wat te doen met autoschade door vogelpoep of een wild zwijn?

Op Telegraaf.nl staat een filmpje van een boze olifant die op de auto van toerist gaat zitten. De beelden zijn geschoten in het Thaise Khao Yai Nationaal Park. In Nederland is dit (vrijwel) ondenkbaar, maar ook andere dieren kunnen je auto flink beschadigen. Denk aan bijvoorbeeld lakschade door vogelpoep, doorgeknaagde kabels door een steenmarter of een kat die je auto als krabpaal gebruikt. Is dit soort ‘dierenvandalisme’ eigenlijk gedekt op de autoverzekering? De Consumentenbond zocht het voor je uit.

Botsing en ongeval

Schades door vogels en loslopende dieren zoals een hert of wild zwijn komen het meest voor. In het geval van een botsing is er dekking onder de beperkt casco en volledig cascodekking. En goed nieuws: een dergelijke schade heeft doorgaans ook geen gevolgen voor je bonus/maluskorting en opgebouwde schadevrije jaren.

Dierenvandalisme

Bij een ‘moedwillig’ aangebrachte schade door dieren, geldt eigenlijk hetzelfde als bij vandalisme. Meestal is dit alleen gedekt in geval van volledig casco (allrisk). Zo’n claim gaat vaak wél ten koste van het aantal opgebouwde schadevrije jaren met als gevolg een hogere premie.

Is de auto alleen WA verzekerd? Dan draai je zelf op voor de schade. Alleen als die is toegebracht door een huisdier, dan is het wellicht nog mogelijk de schade te verhalen op de eigenaar. Zeker wanneer het om een plaats gaat waar het dier, zoals een hond, bijvoorbeeld niet los mag lopen.

Is het wellicht tijd voor een nieuwe autoverzekering? Vergelijk alle premies en voorwaarden via onze Autoverzekeringenvergelijker.