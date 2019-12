Ook Ohra meet rijgedrag

Nieuws|Als eerste grote verzekeraar is Ohra een proef gestart waarbij klanten voor goed rijgedrag worden beloond met een lagere premie. Tijdens de proef, die loopt van begin maart tot eind mei, krijgen de deelnemers een apparaat in hun auto dat het rijgedrag registreert en doorgeeft aan de verzekeraar.

In een bijbehorende app kunnen klanten zien hoe goed hun rijgedrag scoort, in de vorm van een 'ritscore'. Daarbij kunnen zij tijdens de proef 35% korting op hun premie krijgen. Onbekend is hoe Ohra omgaat met de privégegevens van klanten die meedoen.

Rijstijl registratie

De proef van Ohra staat niet op zichzelf; eerder al lanceerde de kleinere aanbieders Fairzekering, Whoosz en PolisVoorMij initiatieven die je rijstijl registreren in ruil voor premiekorting. De zogenoemde chipin van Fairzekering lijkt het meest op het apparaatje van Ohra. ‘We hebben enkele honderden verzekeringen verkocht en die mensen rijden nog veiliger dan we hadden verwacht. Op je rijgedrag letten loont dus’, zegt mede-oprichter Hans Gerritsen van Fairzekering, dat de basispremie in de loop van maart daarom behoorlijk denkt te kunnen verlagen.

Privacy

De Consumentenbond volgt deze ontwikkelingen nauwlettend en vraagt zich af of de verzamelde data niet wordt gebruikt om in de toekomst mensen uit te sluiten of toeslagen te berekenen. Discusseer mee op onze community op de stelling: korting op mijn verzekeringspremie is mij meer waard dan mijn privacy.