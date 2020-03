Pechhulp niet meer geregistreerd in CIS

Stichting CIS verzoekt alle verzekeraars pechhulpmeldingen voor motorvoertuigen niet te registreren en eerdere registraties te verwijderen. Registraties in de databank worden door verzekeraars geraadpleegd bij het beoordelen van nieuwe klanten. ‘Het is raar dat wanneer je auto een paar keer niet start, je hierdoor geen verzekering meer kunt afsluiten’, aldus CIS-directeur Anne van Doorn.

Twee verzekeraars, waaronder Promovendum/National Academic, registreren pechhulpmeldingen momenteel wel. De meeste motorrijtuigenverzekeraars doen dit niet als het gaat om bijvoorbeeld een lege accu of lekke band. Andere vormen van hulpverlening, die vaak via een schadeformulier verlopen, worden wel geregistreerd.

Kifid-uitspraak

Aanleiding van de brief is een recente Kifid-uitspraak. Een klant klaagde bij het klachtenloket omdat hij vanwege pechhulpclaims bij 2 aanbieders geen autoverzekering afsluiten. De man riep in ruim een jaar tijd 3 keer de hulp in van SOS Pechhulp, een dienst van verzekeraar National Academic. Volgens het Kifid waren de registraties terecht omdat pechhulp een verzekeringsproduct is.

Meer lezen: