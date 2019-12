Privacy mag geen premium-dienst worden

Dit benadrukt de Consumentenbond in reactie op de gepresenteerde 'Grip op data' van het Verbond van Verzekeraars.

De plannen van de verzekeraars om verzekerden meer premie te laten betalen als zij hun privé-informatie niet delen met de verzekeraars, roept weerstand op bij de Consumentenbond. De verzekeraars willen van privacy, wat nog steeds een grondrecht is, een premium-dienst maken waarvoor je moet betalen.

Keuzevrijheid voorop

Een flink aantal consumenten zal gaan voor die korting, maar de vraag is of er straks nog keuze is voor de consumenten die hun privacy willen behouden. Het gaat de Consumentenbond niet alleen om privacy maar ook het solidariteitsprincipe en dat de verzamelde data tegen consumenten wordt gebruikt zodra ze een claim indienen.

Slechte rijders

De verzekeraars hebben volgens de Consumentenbond nog veel vragen te beantwoorden. Zo ontbreekt concrete informatie en dat is juist een van de risico's bij het gebruik van de informatie over verzekerden. En als de directeur van het Verbond in het Financieel Dagblad zegt: 'dat mensen die geen kastje willen, waarschijnlijk ook slechte rijders zijn en daarom meer premie moeten betalen', gaat hij volledig voorbij aan de behoefte aan privacy die vele verzekerden hebben.

