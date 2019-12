Rechtszaak tegen oldtimerbelasting

Stichting Autobelangen maakt zich boos over deze belastingmaatregel en is VrijstellingOldtimer.nl gestart. Ze roepen oldtimerbezitters op €50 te doneren om een rechtszaak te starten. Inmiddels is het benodigde budget bij elkaar gesprokkeld en is Tom Barkhuysen van Stibbe Advocaten ingehuurd om de rechtszaak in gang te zetten. Deze advocaat en hoogleraar bestuursrecht heeft ervoor gezorgd dat de langstudeerboete werd teruggedraaid. Hij stuurt waarschijnlijk in februari de eisen van de stichting naar de landsadvocaat. De rechtszaak zal zeker een jaar in beslag nemen en dan bestaat er de mogelijkheid tot een hoger beroep. Als het een lange slepende procedure wordt, zal de stichting opnieuw geld moeten inzamelen.

Disproportioneel

De oldtimerbezitters vinden de invoering van wegenbelasting voor auto's tussen de 26 en 40 jaar disproportioneel. De oldtimers rijden meestal maar een paar duizend kilometer per jaar.

Er zijn zo'n 204.000 auto's in deze leeftijdsklasse en zij betalen voortaan gemiddeld zo'n €650 wegenbelasting.

Het zou de schatkist zo'n €137 miljoen opleveren.

De stichting vindt dat de rechtspositie van oldtimerbezitters wordt aangetast.

Het is de derde wetswijziging in 4 jaar tijd en het ontbreekt aan de nut en noodzaak van deze maatregel.

Ook wil de stichting onderzoek laten verrichten naar de waardeverliezen van deze oude auto's. Ze zijn door deze belastingmaatregel een stuk minder aantrekkelijk geworden.

Lees meer over de belastingmaatregelen en speciale oldtimerverzekeringen.

Kwarttarief



De overheid heeft als tegemoetkoming een overgangsregeling ingevoerd: het zogenaamde kwarttarief. Oldtimers tussen de 26 en 40 jaar die op benzine rijden betalen maximaal €120 per jaar met als enige voorwaarde dat de oude benzineauto in januari, februari en december niet op de weg rijdt of geparkeerd staat op de openbare weg. Wie deze regels overtreedt, riskeert een flinke boete én alsnog belastingbetaling. Oldtimers jonger dan 40 jaar die op LPG of diesel rijden, betalen sowieso het volledige MRB-tarief ook al staan ze in de winter 3 maanden binnen. Volgens de Stichting Autobelangen is het kwarttarief een wassen neus. 'Het klinkt aardig, maar je moet 3 maanden onderdak vinden voor je auto. Niet iedere oldtimerliefhebber bezit een stalling of garage, dus die worden met extra kosten opgezadeld. En bepaalde automerken hebben juist in de winter bijeenkomsten. Die willen hun auto niet de hele winter binnen stallen.'

Bezwaarschrift tool

Als de stichting de rechtszaak wint, hebben alle oldtimersbezitters recht op teruggave van hun wegenbelasting. Als de rechtszaak verloren wordt zijn de donateurs hun geld kwijt. Helaas voor de oldtimerbezitters mag er van de Belastingdienst geen gezamenlijke claim worden ingediend, maar moet iedereen individueel zijn bezwaarschrift opstellen. Om de autoliefhebbers daarbij te helpen verschijnt half februari een online bezwaarschrift generator op de site van Vrijstelling Oldtimer. Met deze tool rolt er een 14 pagina's tellend bezwaarschrift uit die oldtimerbezitters indvidueel kunnen indienen.