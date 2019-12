Transparantie provisie schadeverzekeringen niet verplicht

Nieuws|Transparantie over de hoogte van provisie bij schadeverzekeringen wordt in Nederland niet verplicht, tenzij het om provisie gaat die de consument rechtstreeks aan de dienstverlener betaalt. Dit staat in de toelichting bij de internetconsultatie Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie van het ministerie van Financiën.

Provisie

Provisie is voor veel financiële producten verboden. Een beloning voor financieel advies voor bijvoorbeeld je hypotheek of pensioen betaal je rechtstreeks aan je adviseur. Voor de meeste schadeverzekeringen geldt het provisieverbod niet. Ook hoeft een bemiddelaar of adviseur niet inzichtelijk te maken hoeveel provisie hij ontvangt voor het bemiddelen van een schadeverzekering, tenzij je de provisie rechtstreeks aan hem betaalt.

Informatie over beloning

Wel moet een bemiddelaar of adviseur je voorafgaand aan de totstandkoming van een schadeverzekeringsovereenkomst informeren over de wijze waarop hij wordt beloond. Concreet betekent dit dat de tussenpersoon je vooraf moet informeren of hij werkt op basis van:

een rechtstreeks door de klant betaalde provisie;

provisie betaald door de aanbieder;

een andere soort vergoeding, inclusief economische voordelen van welke aard dan ook.

Als je de provisie rechtstreeks betaalt, moet de bemiddelaar of adviseur je vertellen om welk bedrag het gaat of hoe hij de provisie berekent. Als je op grond van de verzekeringsovereenkomst naast de afgesproken bedragen aanvullende betalingen moet voldoen, dan moet de tussenpersoon duidelijk maken wat de aard en hoogte van die bedragen zijn.

Eigendomsverhouding

Daarnaast moet de bemiddelaar of adviseur voorafgaand aan een verzekeringsovereenkomst duidelijk maken of er sprake is van een bepaalde 'eigendomsverhouding' met de aanbieder of diens moedermaatschappij. Het gaat dan om een eventuele gekwalificeerde deelneming van 10% of meer van de stemrechten of van het kapitaal in elkaars onderneming.

Onafhankelijk of niet

Een adviseur moet de klant ook laten weten of hij adviseert op basis van een objectieve analyse of dat hij vanwege contractuele verplichting uitsluitend voor 1 of meer aanbieders te adviseert.

Consumentenbond ook tussenpersoon

De Consumentenbond biedt vergelijkers, collectieven en overstapservices en is daardoor ook tussenpersoon. Wij werken volledig transparant. Voor consumenten is deze dienstverlening altijd gratis. In veel gevallen betalen bedrijven een vergoeding wanneer je via de Consumentenbond een product of dienst van hen afneemt. Deze vergoeding is voor alle bedrijven hetzelfde en de Consumentenbond geeft consumenten altijd een volledig overzicht van leveranciers, ook als die niet zo'n vergoeding betalen.

Bronnen: Overheid.nl, VVP.