Vergoeding voor nieuwe autosleutel

Nieuws|Voor een nieuwe autosleutel betaal je al snel een paar honderd euro. Of je de kosten kunt claimen, hangt af van het soort autoverzekering dat je hebt. Let daarbij ook op de gevolgen voor je plek op de bonus-malusladder.

Bij vrijwel alle autoverzekeraars valt diefstal van autosleutels onder de beperkt cascodekking. De kosten kunnen ook gedekt zijn op een inboedelpolis, mits ze uit je woning zijn gestolen. Maar als je je autosleutel zelf verliest, heb je met een WA- of een beperkt cascoverzekering geen recht op een vergoeding. Je betaalt nieuwe sleutels dan uit eigen zak.

Kwijt geraakt

Met een volledig cascoverzekering kun je in de meeste gevallen wel (deels of volledig) een vergoeding krijgen als je zelf je autosleutel kwijtraakt. Alleen bij autoverzekeringen van ABN Amro, Klik & Go, VerzekerSnel en Voogd & Voogd zijn de kosten niet gedekt.

Toch is het niet altijd raadzaam om een vervangende sleutel te claimen: als je een vervangende sleutel laat maken omdat die gestolen is, heeft dat geen gevolgen voor je bonus-maluspositie, maar als je hem zelf bent kwijtgeraakt wel. En dat heeft dus ook gevolgen voor je aantal schadevrije jaren. Daarnaast geldt er in een derde van de gevallen een eigen risico en bijna de helft van de verzekeraars biedt een maximumvergoeding van meestal €500.

Honderden euro's

De meeste consumenten bestellen een nieuwe autosleutel bij een merkdealer die daar forse bedragen voor rekent: voor een 'gewone' sleutel met automatische centrale deurvergrendeling moet je rekening houden met een prijs tussen de €150 en €300. Wie een smartkey heeft (een sleutel die zonder een knop in te drukken het portier ontgrendelt) moet rekening houden met prijzen vanaf €400.

Bron: Moneyview