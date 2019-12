Verkeersboete in termijnen

Nieuws|Iedereen kan straks verkeersboetes van €225 of meer in termijnen betalen. Dat is geen overbodige luxe.

De regeling was er al voor mensen die heel krap bij kas zitten en wel wilden maar niet kónden betalen. De boete - plus €7 administratiekosten - wordt geïnd via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), die betalingsregelingen alleen ‘onder zeer strikte voorwaarden’ toestaat. Gelukkig wordt de regeling nu uitgebreid, als het aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ligt tenminste. Hij verwacht dat er door de gespreide betaling meer boetes zullen worden betaald en ook vaker een deurwaardersbezoek kan worden voorkomen. Het parlement moet de uitgebreide regeling nog goedkeuren; de aanpassing wordt begin 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Forse bedragen

Jaarlijks worden zo’n 10 miljoen ‘lichtere’ verkeersboetes opgelegd op basis van de Wet Mulder, waarvan gemiddeld 95% binnen een jaar wordt afgedaan. De kosten zijn uiteenlopend, van bijvoorbeeld €90 voor fout parkeren tot €700 voor flink bumperkleven met 120 kilometer per uur. Een betalingsregeling is in dit laatste geval geen overbodige luxe. Bij andere overheidszaken kun je overigens wel al in termijnen betalen, zoals voor toeslagen en in sommige gemeenten zelfs voor parkeerbonnen.

Stijging van 2200%

De boetebedragen kunnen enorm oplopen voor wie niet of te laat betaalt (je krijgt geen betalingsherinnering) en zijn de afgelopen paar jaar flink gestegen. Boetes voor snelheidsovertredingen, door rood rijden en niet-handsfree bellen lagen vorig jaar ongeveer 40% hoger dan in 2010. Eind vorig jaar keek de Consumentenbond naar de prijsontwikkeling van boetes bij de meest voorkomende verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, door rood rijden en ongeoorloofd op een invalideparkeerplaats parkeren. Sinds 1988 stegen de boetes met 150% tot maar liefst 2200%.

Bron: CJIB, Consumentenbond