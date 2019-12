Reviews van Aon Direct autoverzekering

Milo 24 oktober 2019







Zeer slechte organisatie. Mails worden niet beantwoord. Telefonisch onbereikbaar, of je wordt in de wacht gezet en hoort vervolgens niets meer. Ongelooflijk dat dit nog bestaat. Er klopt iets niet aan deze verzekeraar

A. Kemper 29 september 2019







Meerdere malen telefonisch contact gehad inzake de maandelijkse factuur dat ik deze digitaal wil ontvangen en niet per post omdat ze € 1,- extra rekenen voor postverzending. Dit zou aangepast worden maar nu zijn we 4 maanden verdere en het is nog steeds niet aangepast en ontvang nog steeds iedere maand een factuuroverzicht. Tevens werkt het gemelde e-mailadres (klantenservice.meeuws@aon.nl) wat op het briefpapier staat niet. Bij iedere mail die ik verstuurd heb krijg ik deze terug dat het mailadres niet juist is. Sinds dat mijn huidige verzekeringsmaatschappij is overgenomen ervaar ik problemen met de administratie en zijn de premies verhoogd. Niet echt klantvriendelijk naar verzekeringsnemers die al heel wat jaren aangesloten zijn. Ik ga me verder oriënteren naar andere verzekeringsmaatschappijen om te kijken naar hun aanbod en of ze beter met de klanten omgaan.

To 19 september 2019







Niet te bereiken, en bij schade moet je 3 keer documenten doorsturen, echt slecht gewoon.

Jola 7 september 2019







Ik geef score 1 omdat 0 niet mogelijk is. Telefonisch bijna geen contact mee te krijgen, hele lange wachttijden, administratie klopt niet, ze sturen vreemde brieven die ook nog eens een maand eerder zijn gedateerd. Dit bedrijf deugt niet. Ik ben bijna 25 jaar bij IAK verzekerd geweest, altijd naar tevredenheid. Maar sinds het is overgenomen door AON, die overigens de administratie uitbesteedt aan One Underwriting, is het een dikke puinhoop. Het moge duidelijk zijn: ik stap over.

Claes 20 augustus 2019







