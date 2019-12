Reviews van ASR Verzekeringen autoverzekering

Mijn vriend is in principe verzekerd maar het is echt walgelijk hoe deze maatschappij ons behandeld. Nadat de termijn van 3 maanden die een verzekering krijgt om aansprakelijkheid te erkennen verstreken was, hadden ze het lef om 2 keer over te zeggen dat ze er 'deze week op terug zouden komen' wat niet gebeurde. Het ongeluk is in april gebeurd en we hebben nog helemaal niks.

So this guy drives into my car with me and my kids and insurance company ASR decided that i need to pay half of the reparation cost because my kids are too young to bear witness. The guy said its is fault. Wat een bedrijf, meteen overstappen.🤯🤯🤬🤬🤬🤬