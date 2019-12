Reviews van Centraal Beheer autoverzekering

Brian 14 november 2019







Ik wilde mijn autoverzekering opzeggen ivm een schorsing. In een vorig telefoongesprek werd door een medewerker expliciet aangegeven dat ik de verzekering met terugwerkende kracht kon laten in gaan vanaf de datum van schorsing. Aangezien ik tijdens het eerste gesprek geen documenten bij de hand had ,waarin ik de datum van aanvang schorsing kon aan tonen, heb ik op een later moment terug gebeld. Tijdens dit telefoongesprek ble centraal beheer ineens andere spelregels te hebben opgesteld. Nu was de terugwerkende kracht ineens niet meer van kracht. Ik heb de verzekering opgezegd en aangegeven ook niet meer terug te komen als klant

Als je denkt dat je na 30 jaar lidmaatschap door de ANWB netjes wordt behandeld heb je het mis. Het is gewoon een grote organisatie waar ledengeld moet worden verbrand en die helemaal niet het ANWB lid voorop stelt. Een klacht wordt gewoon niet serieus behandeld en met geloofd klakkeloos hun zakelijk partner Logicx. En opzeggen werken ze wel aan mee. Waarom ook niet, binding met hun leden interesseert ze helemaal niets. Gelukkig bestaan er nu zat (goedkopere) alternatieven. Dag ANWB.

Heel blij met de service van centraal beheer! Vooral medewerker Omar karagan heeft mij goed te woord gestaan en goed meegedacht. Hele behulpzame medewerker!

Na plaatsing van mijn negatieve review is CBAchmea toch over de brug gekomen en heeft mij alsnog een verklaring gestuurd dat ik mijn Tesla bij een door Tesla geaccrediteerd bedrijf, in geval van schade, kan herstellen. Dat kostte wel 3 ochtenden mailtjes schrijven en bellen en onbegrip. Ik wilde al overstappen naar de ING omdat die alle vragen in 10 minuten beantwoord hadden. Nou ja....

