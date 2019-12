Reviews van ING autoverzekering

had me outoverzekering af geslooten bij ing had deze all 15 jaar bij me vorige verzekeraar maar kon 200 euro goedkoper per jaar bij ing dus overgeslooten en er is ets foud gegaan met de eerste betaaling dus uit de verzekering ge zet door ing betaalde mijn verzekering bij mijn andere verzekeraar all 15jaar en heb mijn bank zaken all van af dat ik 10 was bij de postbank en daarna bij ingnu heb ik dus een andere autoverzekering moeten afsluiten voor 214 uiro per maand dank zij ing sta ik nu te boek als wanbetaler erg vijn en bedankt ing erg menslijk afgehandeld en nog maals bedankt