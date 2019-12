Reviews van Klaverblad autoverzekering

ik betaal bijna 200 euro per maand aan diverse verzekeringen bij Klaverblad. Nu heb ik tijdelijk een Nissan Quasqai op mijn naam gehad. 2 maanden (8 wk) vooruit betaald en na 6 wk was de auto van mijn naam af geschreven. In plaats van 2 wk 'tegoed', dus geld terug van de 2 maanden, moet ik 40 euro bij betalen. Volgens mij klopt er iets niet. Ik betaal maandelijks trouw en toch krijg ik aanmaningen. Er gaat toch iets niet goed. Geen aanrader en zodra het kan, zal ik zeker overstappen naar een andere verzekeraar!