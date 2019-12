Reviews van OHRA autoverzekering

Oneerlijk over de ware reden van premieverhoging. In Brabant betaalde ik 19.60 euro per maand omdat daar het risico hoger is? (heb al jaren maximale no-claim van 82%) verhuis naar Overijssel, gaat de premie naar beneden tot 14.70 per maand omdat het hier in het Oosten een stuk rustiger is. Enkele weken later gaat mijn maandpremie omhoog naar 19,90 (= 5,30 euro per maand erbij = globaal een verhoging van 25%!) omdat de SCHADEHERSTELBEDRIJVEN hun prijzen verhoogd zouden hebben. Op mijn email hierover wordt ik weggezet, de premieverhoging stelt weinig voor gezien mijn maandpremie?