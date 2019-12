Reviews van Reaal autoverzekering

Mickey 8 oktober 2018







Slechtste verzekeraar ooit, laat slachtoffers in de steek en helpt niet, ze laten je maanden lang wachten en daarna is het alsnog niet goed, dit is geen fatsoenlijke bedrijf om te verzekeren

Kees 16 juni 2018







Verzekerd bij Reaal via agent. Bij schade altijd naar doorverwezen naar door verzekering geselecteerde schadeherstelbedrijf. (Dus niet naar eigen voorkeur) Daar werd ik in kennis gesteld van het feit dat mijn verzekering (Reaal) mijn auto had onder- verzekerd bij de veel goedkopere internet verzekeraar Ditzo, die 100 euro op jaarbasis goedkoper is. Schade was ook eerste in 30 jaar, maar kreeg wel waarschuwing bij volgende schade aanmerkelijk meer premie te moeten gaan betalen.

E 10 september 2017







Redelijk middelmatige verzekering ( maar dat zijn verzekeringen in feite allemaal) die er als de kippen bij is als je meer da 30 jaar schadevrij rijdt de bonus/malus naar beneden te doen, en dan moet je er minimaal 10 jaar over doen om weer op op het hoogste niveau te komen. Ik vind dat slecht!

Anoniem 21 september 2016







Moet met flinke hagelschade op auto van reaal naar schadebedrijf met slechte naam om geen eigen risico te hebben of ergens anders maar dan met 500 euro eigen risico. Na 2 weken schadebedrijf gebeld voor de nu ontstane roestvorming en een versnelde afspraak met exper, maar dit kon geen kwaat en ik kreeg vanzelf een bericht welke dag ik hem kon brengen en ik kreeg dan geen beloofde leenauto mee ivm drukte. Na 2 maanden en een tip van een ander, reaal gebeld om toestemming gevraagt om een afspraak te maken met het hagelcentrum. Kon de volgende week al terecht en kreeg daar te horen dat de auto economies totallos was en dat reaal hem innam omdat de dagwaarde net onder de 4000,- was (bovag-anwb 3800,-) en dat staat niet in hun eigen regels 2.3.3. Blz.11.

Erik 18 juli 2014







