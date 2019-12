Reviews van Verzekeruzelf.nl autoverzekering

marion 30 oktober 2019







ik heb mijn auto van 19 jaar verzekerd via independer bij verzekeruzelf . de auto is al oud en ik moest hem WA verzekeren bij de vergelijking site kwam verzekeruzelf er het goedkoopste uit, Maar dat duurde maar 1 jaar ,ik kreeg een bericht ,dat mijn verzekering met 67% zou worden verhoogd, dit alles omdat er meer schade s waren en dat er veel originele onderdelen worden vervangen, er zouden stormen geweest zijn daarom moesten ze een verhoging door voeren, ik heb een email gestuurd dat ik dat vreemd vond om dat mijn man een ergens anders een wa alrisk verzekering heeft die is maar 1,10 euro verhoogd.daarna kreeg ik bericht dat mijn auto 20 jaar oud was en ze deze niet meer aan zouden nemen voor een verzekering ,maar omdat ik al bij hun was verzekerd mocht ik blijven,maar werd de premie duurder,67%. ton heb ik de verzekering opgezegd en gevraagd wat de leeftijd te maken heeft met een verzekering die alleen maar is voor schade aan anderen, daar heb ik geen bericht meer over gehad.

Dh 27 oktober 2019







Reageren niet op mail en bij opzeggen sturen ze gewoon weer een incasso

Ron 27 oktober 2019







Via Prisewize verzekering in 2018 afgesloten, maar eerste factuur van verzekeruzelf was hoger dan afgesproken. Klanten service Verzekeruzelf regeerde nauwelijks en alleen door tussenkomst van Prisewize werd dit gecorrigeerd. Verzekeruzelf heeft een dit jaar een premie verhoging van 84% doorgevoerd. Dat autoverzekeringen duurder geworden is kan ik nog wel begrijpen, maar om die reden je premie met 84% te verhogen vind ik nogal absurd. Verzekering gelijk beëindig.

stiekeme verdubbeling van premie autoverzekering 18 oktober 2019







Schaamteloze premieverhoging. Op 17 oktober mail ontvangen dat huidige premie € 27,64 per 1 november € 55,29 wordt, omdat anderen meer schade hebben veroorzaakt de laatste jaren. Verzekering opzeggen kan via digitaal dossier maar inlogsysteem is gewijzigd en werkt niet. Ook al vraag je 10 x een nieuw wachtwoord aan. Telefonisch contact is niet mogelijk. Als je via chatfunctie vraagt om medewerker is deze niet beschikbaar. Probeer het later nog eens.

GJ 18 juni 2019







