Reviews van ZLM autoverzekering

Kijk uit met ZLM als verzekeraar. Sinds afsplitsing van de agrarische sector is het steeds meer een op winst beluste verzekeraar geworden terwijl men de schijn blijft ophouden een "onderlinge verzekeraar" te zijn. Zelf heb ik ervaren (bevestigd door twee onafhankelijk taxateurs) dat van externe experts gebruik wordt gemaakt mits deze bereid zijn met dagwaardes te sjoemelen. Mij hebben ze op die manier voor meer dan 1000 euro getild. Gearchiveerde onderbouwing is nog steeds in mijn bezit.