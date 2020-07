Matras tegen reflux

Naast de Negenmaandenbeurs, kondigde Aerosleep op zijn eigen website in het vroege voorjaar zijn Aerosleep Evolution Premium-matras. De babymatras is 'een oplossing tegen reflux'. Dat zou hem zitten in een extra inzetstuk dat je in de matrasvulling schuift. Daarmee zet je het hoofdeinde van het matrasje in een hoek van 7°. Door deze helling zou bij de baby de voeding minder snel naar boven komen en minder last hebben van spugen oftewel reflux.

Conslusie

De Aerosleep Evolution Premium is geen oplossing voor reflux. En of het matrasje wel de 'verlichting biedt' bij al die andere kwaaltjes die Aerosleep op zijn website noemt, is ook maar de vraag. Eén ding is wel zeker. Bij de Veilig Slapen-adviezen staat 'de baby altijd op de rug te slapen te leggen en niet op de buik' bovenaan. Dat geldt bij alle merken en soorten matrassen, dus ook die van Aerosleep.

Onschuldig en veelvoorkomend verschijnsel

Muziek in de oren voor talloze ouders. Reflux, oftwel het uitspugen van kleine hoeveelheden babyvoeding, is op zich een onschuldig en veelvoorkomend verschijnsel bij baby's. Maar als je elke keer het bedje moet verschonen is een 'oplossing tegen reflux' wel erg welkom. Geen wonder dat een babymatrasfabrikant op die behoefte inspeelt.

Afgezwakte claims

Eerst vroegen we Aerosleep naar bewijzen van de anti-refluxwerking van het Evolution Premium-matras. Aerosleep stuurde een hoop informatie, maar geen bewijs. Wel bleken na onze vraag de stevige reflux-claims op de Aerosleep- website flink te zijn afgezwakt. Ineens biedt het Evolution Premium-matrasje geen 'oplossing tegen reflux' meer. Maar 'verlichting bij' niet alleen reflux, maar een hele trits aan babykwaaltjes en slaapongemakken. En het grote oranje logo waar eerst 'anti-reflux' stond, spreekt alleen nog maar van een 'adjustable mattress', oftewel een 'verstelbare matras'.

'Geen bewijs dat schuinleggen reflux vermindert'

We legden de (oorspronkelijke) anti-refluxclaims ook voor aan onze contactpersonen bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid NCJ en de Jeugd Gezondheids Zorg JGZ. Zij komen tot de volgende conclusie:

'In de laatste wetenschappelijke inzichten is er geen bewijs dat het schuinleggen van kinderen reflux of de symptomen van reflux vermindert. Dit matrasje zal dus geen uitkomst bieden.'

Wel nuanceren de NCJ en JGZ-experts dat schuinleggen tegen reflux kán helpen. Dit kan dan alleen als de hellingshoek veel groter is (meer dan 40°) en het kindje op de buik ligt. Maar een bedje zo schuin zetten en een baby op de buik te slapen leggen kan juist ook weer gevaarlijk zijn. Daarom adviseren de JGZ en het NCJ om de baby niet schuin en op de buik leggen zonder overleg met een kinderarts.

