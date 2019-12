Hertest Kidsmill babymatras

Nieuws|De aanpassingen die fabrikant Kidsmill naar aanleiding van onze test deed aan zijn Babyflow Modulair-babymatras hebben vruchten afgeworpen: het matras slaagt in onze hertest wél voor onze baltest. Dat betekent dat het matras niet meer te zacht is.

De Kidsmill Babyflow Modulair-babymatras kwam afgelopen zomer als te zacht uit onze test babymatrassen. Het slaagde niet voor onze baltest, een test waarbij we testen of een babyhoofdje niet te ver in de matras wegzakt. In juli lieten we weten dat Kidsmill naar aanleiding van dit testresultaat de matras aan ging passen en het te zachte deel van de matras zou vervangen. Bekijk het nieuwsbericht.

We hebben de aangepaste matras, die nu bij alle Babypark-vestigingen te koop is, opnieuw getest. De aanpassingen hebben geholpen zo blijkt, want de nieuwe Kidsmill Babyflow Modulair slaagt ruimschoots voor de baltest.

De Kidsmill Babyflow Modulair-babymatras is gevuld met schuimblokken van verschillende hardheden, die je kunt verplaatsen. Zo kun je de hardheid van de matras aanpassen aan de lengte en het lichaamsgewicht van je kind. Juist het schuimblok dat je volgens de instructies onder het hoofdje van een baby in de eerste levensmaanden zou moeten leggen, bleek in onze test te zacht te zijn.

Naar aanleiding van deze testresultaten heeft Kidsmill het te zachte (blauwe) schuimblok vervangen door een harder (geel) schuimblok. Met het nieuwe schuimblok komt het matrasje inderdaad niet meer als 'zacht' uit onze test, maar als 'hard'.

Bekijk onze Vergelijker voor de nieuwe testresultaten van de Kidsmill Babyflow Modulair.