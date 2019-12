Kidsmill verbetert matras na test

De Kidsmill Babyflow Modulair slaagde niet voor onze baltest: een test waarbij we kijken of het hoofdje van het kindje niet te ver in de matras wegzakt. Zie ook de foto boven dit bericht. De baltest wordt hoogstwaarschijnlijk opgenomen in een nieuwe Europese norm voor kinder- en babymatrassen die nu in de maak is. Kidsmill neemt onze testresultaten zeer serieus en heeft daarom besloten om het te zachte deel van de matras te vervangen.

Verplaatsbare schuimblokken

De vulling van de Kidsmill Babyflow Modulair bestaat uit 3 verplaatsbare schuimblokken. De blokken hebben een verschillende hardheid. Het is de bedoeling dat je de blokken verplaatst naarmate het kindje ouder wordt, zodat je de ondersteuning kunt aanpassen. Als de blokken liggen in de volgorde die de fabrikant aanraadt voor de eerste levensmaanden van de baby (tevens de volgorde waarin de blokken liggen bij de levering van de matras) ligt het babyhoofdje precies op het blok dat als te zacht uit onze baltest kwam. De andere 2 blokken zijn wel hard genoeg.

Niet gevaarlijk

Kidsmill laat weten de matras te hebben getest met een dummy (testpop) zo groot als een 3 maanden oude baby, maar niet met de baltest. Niet slagen voor de baltest betekent niet automatisch dat de matras gevaarlijk is. Wel dat de matras zachter is dan wenselijk. Als de baltest onderdeel wordt van de veiligheidsnorm, komt zo’n matras niet meer in aanmerking voor een certificaat dat het aan de eisen van de norm voldoet.

Nieuw schuimblok

De Kidsmill Babyflow Modulair-matrassen worden sinds een paar maanden verkocht bij Babypark. Uiterlijk in de week van 18 juli zouden alle matrassen met het te zachte schuimblok vervangen moeten zijn door de nieuwe versie. De oude versie is herkenbaar aan de kleur van het blok dat vervangen wordt: het oude is blauw, het nieuwe is geel. Consumenten die een 'Kidsmill Babyflow Modulair'-matras hebben gekocht met een blauw schuimblok, kunnen dit blok omruilen voor een nieuw geel blok bij de Babypark-vestigingen.

Test babymatrassen

We zullen de nieuwe versie van de Kidsmill Babyflow Modulair testen en de nieuwe testresultaten zo snel mogelijk publiceren. De resultaten van de oude versie van deze matras publiceren we niet, omdat deze versie niet meer te koop is. Inmiddels staan wel de testresultaten van de recentste test babymatrassen op onze website. Lees ook het nieuwsbericht over de nieuwe Beste Koop en Beste uit de Test babymatrassen.

Bekijk de testresultaten van de nieuwe babymatrassen.